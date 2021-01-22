疫情惡化加大需求風險 紐約油價震盪收低 11:522021/01/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約油價今天震盪收低，因為全球武漢肺炎疫情惡化，加劇了市場對需求回升前景的憂慮。 紐約市場西德州中級原油的3月期貨價格下跌18美分，收在每桶53.13美元。 倫敦市場北海布倫特原油的3月期貨價格上漲2美分，收在每桶56.10美元。（譯者：徐睿承）1100122 全球傳動訂單能見度達Q2 年營收拚成長二成 商品期貨趨勢專欄－市場信心回穩 石油需求續升 (中央社) #市場 #紐約 #原油 #期貨價格 #美分 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫波多折 生技醫療基金水漲船高 04:102021/01/22 投資理財 金管會去年開罰3億 創新高 04:102021/01/22 金融．稅務 陸港觀盤－投資A股四大產業 留意三方向 04:102021/01/22 全球財經 《國際金融》歐企處獲利十字路口 市場能見度低 09:102021/01/22 財經 股價指數期貨贏家專欄－布局台灣永續期貨 降低波動風險 04:102021/01/22 證券．權證 臺灣生技期貨 美許可交易 04:102021/01/22 證券．權證 《國際油價》庫存增加 原油期貨漲跌互見 10:002021/01/22 財經 台灣權王－特斯拉助攻 和碩、貿聯發威 04:102021/01/22 證券．權證 土城紐約艾美景觀4房 即將完銷 04:102021/01/22 產業特刊 《商情》獲利了結 拖累紐約期金收跌 10:002021/01/22 財經 操盤心法－指數多空變數繁複，核心在績優股及強勢股 04:102021/01/22 證券．權證 國際熱門新聞 【拜登新政】拜登就職秒變阿伯 桑德斯路人裝讓網友暴動了 - 國際 白宮新發言人處女秀 一句話讓美媒全感動了 - 國際 【拜登新政】解除川普魔咒海嘯 拜登指派關鍵人 - 國際 終於擺脫白宮了 一張圖露餡梅蘭妮亞大解放 - 國際 帕金森氏症救星 加國發現延緩發病最長逾17年的飲食法 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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