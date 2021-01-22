紐約油價今天震盪收低，因為全球武漢肺炎疫情惡化，加劇了市場對需求回升前景的憂慮。

紐約市場西德州中級原油的3月期貨價格下跌18美分，收在每桶53.13美元。

倫敦市場北海布倫特原油的3月期貨價格上漲2美分，收在每桶56.10美元。（譯者：徐睿承）1100122

(中央社)