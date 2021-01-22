白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）今天對記者表示，美國總統拜登政府將尋求延長與俄羅斯的新戰略武器裁減條約（New START）5年。

拜登政府必須儘快做決定，因為這項條約預定2月5 日到期。新戰略武器裁減條約限制美國和俄羅斯各自部署的戰略核彈頭不得超過1550枚。（譯者：徐崇哲）1100122

傳拜登尋求與俄羅斯延長核子軍控條約5年
川普留書白宮 新總統稱寬厚大度

(中央社)

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