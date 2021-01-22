白宮證實 拜登尋求與俄羅斯延長核子軍控條約5年 06:412021/01/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拜登。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）今天對記者表示，美國總統拜登政府將尋求延長與俄羅斯的新戰略武器裁減條約（New START）5年。 拜登政府必須儘快做決定，因為這項條約預定2月5 日到期。新戰略武器裁減條約限制美國和俄羅斯各自部署的戰略核彈頭不得超過1550枚。（譯者：徐崇哲）1100122 傳拜登尋求與俄羅斯延長核子軍控條約5年 川普留書白宮 新總統稱寬厚大度 (中央社) #條約 #俄羅斯 #戰略 #拜登 #政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登就職 美將重返世衛與巴黎協定 04:102021/01/22 財經要聞 田弘茂指兩岸 沒必要一定借助美國 04:102021/01/22 焦點要聞 蕭美琴應邀觀禮 彰顯台美關係提升 04:102021/01/22 焦點要聞 美國商會籲台灣 將BTA當施政重點 04:102021/01/22 焦點要聞 拜登要修補美國民主 04:102021/01/22 時論廣場 拜登政府籲兩黨同聲譴責北京 04:102021/01/22 產業財經 美國疫情病故 拜登：下個月可能超過50萬人 07:232021/01/22 國際 拜登上任 大陸盼善良天使戰勝邪惡 04:102021/01/22 焦點新聞 操盤心法－指數多空變數繁複，核心在績優股及強勢股 04:102021/01/22 證券．權證 拜登時代 醫療生技股擁光環 04:102021/01/22 投資理財 藍稱美將提兩岸新方案 及早因應 04:102021/01/22 焦點要聞 國際熱門新聞 【拜登新政】拜登就職秒變阿伯 桑德斯路人裝讓網友暴動了 - 國際 【拜登新政】拜登就職她最吸睛 賀錦麗21歲繼女一出場就驚豔 - 國際 帕金森氏症救星 加國發現延緩發病最長逾17年的飲食法 - 國際 終於擺脫白宮了 一張圖露餡梅蘭妮亞大解放 - 國際 【拜登新政】拜登上任第一天就惹怒盟友 推翻川普舊令 鄰國喊失望 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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