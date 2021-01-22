26歲的張若凡，2年半前為一圓歌手夢，獨自北漂來台北。前年她從朋友那收養了2個月大的博美狗Uno，從此生活重心全擺在狗兒子身上，每天對Uno噓寒問暖，兒子卻愈來愈傲嬌，甚至在工作上門時「搞罷工」，讓她哭笑不得！

談到養狗的契機，張若凡坦言一開始只是想找個伴，但養了Uno後，卻不曾對牠吐露心事，反而以媽媽自居，不時網羅各式的狗玩具回家，更整天掛心著兒子。由於不忍看狗兒子一直坐在地上，張若凡即便腿痠，也要盤腿讓Uno坐在她身上，再累都甘之如飴。

得知要工作後Uno突然生病，但隔天服藥起床又是一條活龍，讓張若凡懷疑兒子裝病。（圖／林勝發攝）

個性十足 只愛男人

張若凡每天會花大量時間關心Uno，給予滿滿的安全感，久而久之，她發現Uno似乎把自己當「人」，「我在沙發上，牠就要在沙發，在床上牠也要在床上，我有的牠都要有。」而且Uno只對男人有興趣，張若凡笑說：「一些弟弟或彩虹好朋友來我家，Uno就愛黏著他們，還會窩在人家盤腿的空隙中，但我姊姊來，牠只會看一眼，連牠的同類來也不理，只理男人！」

收養Uno一年多，張若凡發現狗兒子的脾氣愈來愈像自己，自尊心也極強。（圖／張若凡提供）

學習能力超強的Uno，平均五到十分鐘就能學會一個動作，還沒一歲半，已經懂得抱抱、趴下、握手和親一個等指令，唯獨不肯「裝死」，「我作勢開槍的時候，牠會一直站在那邊，十分鐘後故意叼著玩具來給我，好像在說：『我想要玩別的，別再叫我裝死。』」極強的自尊心讓張若凡無奈地直搖頭，「牠個性很硬，跟我很像。」

為了讓Uno有安全感，張若凡沒事就會窩在家中，跟兒子培養感情。（圖／張若凡提供）

下班回家 狂睡兩天

接受本刊專訪當天的凌晨，Uno突然掛急診，採訪被迫延期。憶起兒子發病的情況，張若凡仍心有餘悸，「當時我把Uno從沙發抱到地板上，發現牠身體像螺絲沒鎖緊一樣，不停地搖頭晃腦，沒辦法正常站立，一直跌倒。」送醫後查出Uno腦壓過高，疑似小腦放電導致癲癇發作。

神奇的是，Uno吃完藥睡了一覺，隔天又是一條活龍，張若凡笑說，以前Uno陪她一起進行拍攝工作，回家竟睡了快兩天才恢復元氣，上回她向Uno告知「你明天要工作，要開心喔」，幾小時後就發病，讓她不禁懷疑兒子是不是在逃避工作。這次她刻意不提前通知，果然順利成行，「Uno今天的心情也不錯！」

Uno經常模仿人類行為，學習各項技能更是難不倒牠。（圖／林勝發攝）

張若凡坦言曾當過「虎媽」，看到Uno咬牆壁或挨罵時回嘴，就會罰牠前腳靠牆站五分鐘，知錯的Uno，不敢把腳放下來，還呈現「飛機耳」的無辜模樣，讓張若凡很捨不得。由於擔心長時間站立對毛小孩造成負擔，張若凡不再以罰站教訓Uno，加上得知兒子疑似壓力大才會咬牆壁，便採用愛的教育，如今Uno不但漸漸改掉壞習慣，母子倆感情也愈來愈好！

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(中時新聞網)