蘋果預計27日公布2021會計年度第一季業績，該季將是新一代iPhone 12開賣後的首個完整季度，摩根士丹利分析師預測，該季營收與獲利可望創下季度新高紀錄。

摩根士丹利分析師在報告中表示，市場預期蘋果將公布穩健但不亮眼的業績，但我們相信蘋果該季營收與獲利可能寫下季度新高紀錄，原因是iPhone 12是蘋果過去5年來最成功的產品。

摩根士丹利預估蘋果上季營收將達1,082億美元，每股盈餘為1.5美元。摩根士丹利並將蘋果的目標價由144美元上修至152美元。

(工商 )