台東縣大武鄉大竹村在21日深夜11點56分許，發生自撞事故，駕駛蔡姓男子被發現時已無生命跡象。(台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真)

台東縣大武鄉大竹村在21日深夜11點56分許，發生自撞事故，海巡班哨前1輛黑休旅車撞上安檢站外牆，警消獲報到場後發現，車輛因高速撞擊、車頭嚴重毀損凹陷，只能利用器具破壞車體，強行將卡在駕駛座上男子救出車外，而消防查驗發現，該男子正是65歲的台東前縣議員蔡義勇，但他被救出時已無呼吸心跳，救護人員緊急他送往台東馬偕醫院搶救，最終仍宣告不治。

台東縣大武鄉大竹村海巡班哨附近「台9線」上，昨（21）日晚上11點56分發生一起車禍，駕駛為前台東縣議員蔡義勇，發現時已無生命跡象。（圖／戴志揚翻攝）

據了解，接近深夜12時，大武鄉的海巡人員聽見一聲巨響，連忙查看，1輛黑色休旅車直接衝撞海巡署大竹安檢站外牆，當時因車門反鎖，駕駛座上男子看似昏迷，海巡趕緊通報警消救援。

由於該車撞擊力道猛烈，車頭凹陷嚴重毀損，搶救人員見狀也只能破壞車體，嘗試將卡在車內的男子救出車外，據消防表示，當時傷者已無生命跡象、傷勢嚴重，查驗證件發現，他正是國民黨籍曾連任4屆的台東前縣議員蔡義勇，至於車禍原因，仍待警方釐清調查。

台東縣大武鄉大竹村在21日深夜11點56分許，發生自撞事故，駕駛蔡姓男子被發現時已無生命跡象。(台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真)

台東縣大武鄉大竹村在21日深夜11點56分許，發生自撞事故，駕駛蔡姓男子被發現時已無生命跡象。(台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真)

由於該車撞擊力道猛烈，車頭凹陷嚴重毀損，搶救人員見狀也只能破壞車體，嘗試將卡在車內的男子救出車外，據消防表示，當時傷者已無生命跡象、傷勢嚴重，查驗證件發現，他正是國民黨籍曾連任4屆的台東前縣議員蔡義勇，至於車禍原因，仍待警方釐清調查。

(中時新聞網)