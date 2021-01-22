【1】500元賠10萬 防疫保單賣翻

台灣本土疫情持續擴大、桃園醫院相關匡列的隔離人數超過1165人，民眾憂心疫情愈演愈烈，令台產一張保費500元，只要收到隔離通知書就可理賠10萬元的「防疫保單」賣翻了。台產主管坦言，同仁這幾天加班仍消化不完進件的保單，已經擠壓到其他保險客戶的服務，若接下來真的「無法負荷」，考慮「暫停」收新件，甚至採取停賣等其他措施，但強調「目前仍維持正常進件的現狀」。

【2】蘇揆拍板數位身分證緩發 先訂專法

蘇揆昨在行政院會聽取內政部「數位身分識別證New eID換發檢討評估」，正式拍板暫緩換發數位身分證。內政部提暫停換發2大理由，包括「駭客攻擊頻仍、憂心中國滲透」，因此決定先定專法。但是內政部長徐國勇說，專法何時完成，沒有時間表。

【3】拜登百日行動 美中路線找切入點

美國新總統拜登就任，新政府首個「百日行動」常是關注重點。《環球時報》引述復旦大學國際問題研究院長吳心伯指出，未來3個月內中美關係最重要議題，是為接下來4年雙方關係規畫「大致路線圖」，「接下來100天，將是一個雙方謹慎試探、摸索和改善的過程」，也許可期待一些積極發展訊號出現。

【4】虛擬貨幣詐彈連環爆 坑5千萬

虛擬貨幣詐騙案件層出不窮，29歲黃姓男子去年8月起，以謊稱投資「美元期貨」、「虛擬貨幣」等方式詐騙，用偽造的對帳單取信被害人，短短4個月就至少百餘人受騙，不法獲利逾5000萬元，新北市警新店分局循線查獲黃嫌等7人涉案，案經檢察官將黃嫌等3人聲押獲准，檢警正擴大偵辦中。

【5】南投信義鄉草坪頭 群櫻綻放

春寒料峭的季節，讓南投縣信義鄉櫻花越開越美。草坪頭觀光休閒茶園指出，目前園區沿路4000多棵櫻花樹正逐漸綻放，粉色情調宜人，今年因為天候因素，櫻花季延長為1月30日至3月14日，期間入園酌收停車費100元。

(中時新聞網)