今、明兩天大學學測登場，好天氣並沒有隨著考生出門，全台降雨機率升，建議考生攜帶雨具應試。一低壓系統自菲律賓北上，移到台灣東部外海，今各地有短暫雨，氣溫也比昨天略降，早晚溫差逾10度！

根據中央氣象局統計，台北昨出現冬天裡超熱的29.8度，是近49年來1月份第二高溫；今學測首日，天氣轉為不穩定且偏濕涼。受低壓擾動水氣移入影響，包括恆春半島、南部、東部，都有陣雨，中部、北部也有零星降雨。

氣溫方面，今北部15至25度、中部16至28度、南部17至28度、東部17至24度。明天學測第二天，一波東北季風南下，迎風面北部、東部水氣增多，下午起氣溫逐漸下滑，北台灣轉冷，預估低溫下探12度。

這波東北季風將持續至下周一（25日），要等到下周二起（26日）東北季風減弱，天氣才會恢復穩定。

「大寒」之後的天氣反而像春天，天氣風險總經理彭啟明預告，過年前已不會有類似前幾波的寒冷系統出現，但每一天的天氣仍有氣溫上的變化，尤其溫差格外明顯。

上一次台北站出現29.8度，是1972年的1月23日；史上1月最高溫是31.9度，發生在1964年1月12日。

(中時新聞網)