國民黨團提案要求凍結海軍司令部等15單位伙食人力作業費100萬元，認為海軍伙食採買機制有待檢討，引發外界爭論。對此，國民黨立法院黨團書記長林奕華昨(21日)晚間在臉書寫下，國軍吃不飽只能叫外賣，軍人弟兄餐費卻被蔡政府刪減，國軍餐費竟不如學生營養午餐費？「我們是為全面檢討軍紀並全力為官兵爭取提高餐費」而努力。

國民黨團昨提案指出，海軍司令部所屬單位經常無故取消對民間餐廳的訂單，此舉挨批打擊海軍士氣。國民黨昨已澄清，絕非趁機修理海軍、打擊海軍士氣，而是全面檢討軍紀，及國軍副食費每單位成本僅2.06元是否合理。外界不該用打擊海軍，汙名化國民黨檢討軍紀、替官兵爭取提高副食費的本意。

林奕華表示，國軍在兩岸關係緊張之際不分晝夜捍衛疆土，軍人吃飽吃好是長官的責任，海軍司令部所屬基層官兵吃不好、吃不飽只想叫外賣，叫了外賣又棄單，造成軍民關係緊張、民怨四起。

因此，林奕華說，國民黨團認為必須檢討國軍軍紀以及國軍副食費(餐費)每單位成本僅2.06元是否合理，所以提案凍結100萬元，並非刪除，而是要求檢討後提出報告即可動支。她提到，蔡政府口口聲聲說愛國軍，但國軍110年的預算中，副食費平均單位成本卻只有1.88元，還比前一年度(109年)2.06元，又調降0.18元，對比學童營養午餐補助都從每餐3.5元調漲至6元，「保家衛國的軍人弟兄餐費卻被蔡政府刪減！這是什麼政府？」

最後，林奕華更說，國軍之前還對蔡總統喊「啾咪」、大聲說總統我愛你，看來真是真心換絕情。對此，有網友認同地說「這樣一個政府的思維怎麼會有人民軍隊為國爭光呢？」、「國軍連好好吃頓飯都不能，怎麼能保家衛國呢？」；但也有不少人批評「凍結100萬的用意是什麼？神邏輯」、「所以你的薪資要不要也先凍結？」

(中時新聞網)