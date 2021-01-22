金管會公布2020年罰鍰收入，銀行、保險及證期3局合計開出313張罰單、罰鍰收入達3億894萬元，除了連2年突破3億元關卡，亦創下2008年以來近12年高點，為金管會成立以來歷史第三高，僅次於2008年的3億6285萬元、2007年的3億5036萬元。

其中，保險局去年罰鍰金額登冠，共開出67張罰單、合計裁罰達1億3560萬元，較預算數7634萬元超出77.63％。其中，對壽險開罰30件、罰鍰8690萬元，對壽險開罰14件、罰鍰2160萬元，對保經保代開罰23件、罰鍰2710萬元。

銀行局則居次，去年共開出10張罰單、合計罰鍰8750萬元，較預算數6354萬元超出37.71％。證期局則對證券期貨業開出35張罰單、罰鍰2338萬元，包括對期貨商開罰21件、罰鍰756萬元，對投信投顧開罰7件、罰鍰823萬元，對券商開罰7件、罰鍰750萬元。

此外，證期局對上市櫃公司違規開罰34件、罰鍰1200萬元，對上市櫃公司內部人股權申報轉讓違規開罰166件、罰鍰2546萬元，加上對大同非法陸資案開罰2500萬元。合計證期局對主管業務共裁罰236件、罰鍰8584萬元，較預算數6225萬元超出37.9％。

(時報資訊)