新冠肺炎疫情使產險公司推出的「防疫保單」熱賣，自首件產品推出迄今不到1年，新契約保費收入已達7152萬元，引發外界關注是否衍生道德風險。金管會對此提醒，保險理賠仍有除外條款，投保時要避免犯罪或故意行為，更不可利用保單獲利。

保險局副局長王麗惠表示，產險業2020年3月推出首張備查的防疫保單，迄今已有14家產險公司，針對企業及個人合計推出32張防疫保單。截至21日止，承保件數達14萬8745件、新契約保費收入達7152萬元。

其中，台產去年底推出年繳500元保費的防疫保單，因不問職業、年齡及體況，只要收到疾管署的隔離或檢疫通知書，即可獲得10萬元補償金，隨著近期部立桃園醫院爆發群聚感染而熱銷，使外界關注是否有民眾投保後，刻意前往高風險地區以獲取理賠的疑慮。

對此，金管會主秘陳開元提醒，保險理賠仍有除外條款，投保時要避免犯罪或故意行為，更不可利用保單獲利。王麗惠進一步指出，台產對該張防疫保單已列有除外責任，若承保危險已經發生，則保險公司將不會理賠。

對於市場傳出台產規畫停賣該張防疫保單，王麗惠對此表示，據了解台產並未決定停售該張保單。不過，各家保險公司會衡量風險胃納程度，透過評估保單銷量及核保理賠情況，進一步調整銷售策略，以做好風險控管，若日後決議停售也是台產自行決定。

(時報資訊)