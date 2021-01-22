「陳婉婷的屍體在嘉義水上農會旁200公尺外的公園男廁裏，我沒辦法處理，請好心人幫忙。好心人留。」2013年3月15日，新北市三重警分局接獲一封匿名信，指有女子的屍體被棄置在嘉義縣某處，值班員警不敢大意，立即展開協尋，不料當晚就接獲報案，有民眾在宮廟附近的公廁發現一顆頭顱，進而揭開一起駭人聽聞的醃頭案。

據了解，新北三重警分局大同所當天下午接獲匿名信件，內容提到一位名叫陳婉婷的女子疑似遭殺害，屍體被棄置在嘉義縣水上鄉農會附近；員警當下立刻將信件傳真給水上警分局，請嘉義警方展開協尋；就在當晚6時許，一名清潔工在璿宿上天宮旁的公廁發現不明塑膠袋，心中直覺不對勁，趕緊通報警方到場處理。

警方調閱監視器，發現死者二哥陳佳富涉有重嫌。

沒想到，水上分局到場將塑膠袋打開後，竟赫見一顆遭到層層包裝的頭顱，屍首被人用食鹽醃漬，最裡層用女性內褲包裹，再套上短褲、T恤和外套，然後包上飼料袋、超商塑膠袋，最後再以大賣場塑膠袋包裹，總計至少7層包裝，外套內還附一張字條，上頭寫著「陳婉婷」3字，疑似就是死者的姓名。

由於袋內頭顱已乾扁，死亡時間至少2至3天，死狀相當悽慘，就連協助處理的葬儀社人員都驚呼「頭顱有冷藏過，雙眼凹陷，頭顱是從下顎部切除，沒有脖子，很恐怖。」案件曝光後震驚社會，警方也立即展開調查，隨後查出死者就是被通報失蹤的新北市女子陳婉婷，而涉案凶手竟然就是被害人的親哥哥陳佳富。

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(中時新聞網)