嘉義發生駭人聽聞的「醃頭案」，引發社會震驚。專案小組查出，被害人陳婉婷原名陳淑慧，多年前才改名，外人幾乎都不知道，鄰居平時也叫她「阿慧」，但寄信人卻能精準地把信件寄到原報案失蹤的大同派出所，並知道死者曾改名一事，研判對方應是熟人，深入調查後果然發現二哥陳佳富涉有重嫌。

檢警調查，擔任自助餐廚師的陳佳富是死者二哥，2人同住一個屋簷下，他曾在事發前一週向任職店家請假，並借出菜刀、手套；陳男住家附近監視器顯示，他曾從家裡提著3個大塑膠袋外出，家中浴室的磁磚縫也採到可疑血跡，且調閱其手機通聯紀錄，也發現他的手機訊號從三重一路移動到尋獲頭顱的嘉義水上。

作案凶刀。

案件偵辦至此，陳佳富涉案的事實已是板上釘釘，且他的大陸籍妻子劉淼淼在事發前突然買機票回福建，隨後向當地公安透露「在冰箱發現一顆冰凍頭顱」，擔憂自己可能遭滅口，才會倉促逃回大陸。另一方面，陳男過去曾在嘉義服兵役，和棄屍地點有地緣關係，因此警方認定他就是凶手，由檢方向法院聲押獲准。

此外，警方也查出，陳佳富從2012年開始，就幫妹妹向5家保險公司投保，理賠金高達600萬元，但其中一家因繳不出保費失效，顯示他當時經濟情況不佳，不排除是為了金錢才下毒手；而依照民法規定，失蹤7年方可宣告死亡，因此懷疑凶嫌可能等不了7年領取理賠金，所以才會寫匿名信，上演好心人戲碼。

陳佳富和死者同住在新北市三重的公寓。

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(中時新聞網)