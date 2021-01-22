嘉義醃頭案引發社會譁然，死者二哥陳佳富涉有重嫌，遭檢方聲押獲准，諸多跡證都顯示他是凶手，但陳男始終否認殺害胞妹。據悉，被害人陳婉婷長相秀麗，18歲就結婚生子，卻因丈夫外遇離婚，一度輕生獲救，但精神狀況出現問題，為了滿足菸癮，經常穿著清涼在鄰里間賣淫，讓陳佳富顏面無光，進而種下殺機。

警方查出，陳婉婷外型清秀、追求者眾多，18歲就結婚生子，後因丈夫外遇離婚，她受不了打擊，一度輕生，搶救後雖然保住一命，但精神狀況出現異常，平時與陳佳富和母親同住在新北市三重的公寓，經常濃妝豔抹、僅穿睡衣在附近閒晃，因此又被鄰居戲稱為「小甜甜」。

據了解，陳婉婷每月可領取8000多元的政府補助，陳母擔心她亂花錢，會請陳佳富分次把錢給妹妹，然而死者卻經常抱怨「要跟哥哥睡覺才能拿到錢」，且她的菸癮極大，為了滿足開銷，不時以每次500元為代價和人性交易，讓陳佳富很沒面子，加上他又娶了外配，經濟開銷增加，遂萌生殺妹詐領保險金的想法。

檢警一度懷疑死者遭分屍後被沖入化糞池。

2012年12月9日清晨，陳佳富被電話吵醒，聽聞妹妹又與不特定之男客進行性交易，心中大為光火，碰巧當天下午陳母才到住處探視女兒，依母親習慣，至少2、3天內不會再登門，因此他心一橫，在當晚下手掐死妹妹，並在陳婉婷心跳尚未停止前，用俗稱「文武刀」的菜刀割下頭顱，再用鹽巴醃漬避免腐壞。

詭異的是，除了被丟棄在嘉義的頭顱，檢警始終找不到陳婉婷的身軀，還曾大舉開挖陳佳富住家的化糞池，最終仍一無所獲。案經法院審理，嘉義地院認定陳佳富為詐領保險金謀害親妹，且犯案時精神狀態正常，考量他對母親相當孝順，判死等同再度剝奪陳母子女，因此判處無期徒刑；案經上訴最高院遭駁回，全案定讞。

醃頭情節駭人聽聞，發現頭顱的公廁靈異傳聞不脛而走，據傳曾有居民在晚上聽到女子哭聲，甚至見到白衣女子飄過，讓廟方備感困擾，考量廁所已老舊，後來決定拆掉重建，除了採原木造型，也從原址移動了數幾公尺，完工後的廁所美輪美奐，讓人耳目一新，獲得當地民眾一致好評。

檢警前往陳佳富住家的化糞池開挖。

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(中時新聞網)