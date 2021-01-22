部桃醫院9日內10人相繼染疫，指揮中心表示在5個確診者當中，更驗出國內首見的L452R、D614G病毒變異，傳播力有增強是否與L452R有關，仍有待確認。對此，台大兒童醫院院長黃立民認為，這是台灣疫情最危險的一波，台灣現在需要快篩，才能快速找出社區潛在輕症確診者。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，在部桃群聚中，針對5名確診個案進行病毒序列分析，分別為案812、838、839、852及856，除案856病毒量較低外，皆發現其他4名的L452R、D614G的病毒變異，而L452R的變異為國內首見。

加州外電報導有專家認為，L452R和大規模感染群聚有關，懷疑會造成傳播力增強，但羅一鈞表示，這個證據還不足夠。另外，指揮官陳時中日前曾提及，部桃群聚感染傳播速度有變快，但目前尚未確定是否與L452R有關。

台大兒童醫院院長黃立民表示，台灣經歷敦睦艦隊、鑽石公主號等，都未發生群聚感染，但這次發現變異病毒，使得傳染力更強，擔憂社區內是否有潛藏輕症確診者，因此不論是社區、醫院，所有人皆要做好防疫工作，這是台灣疫情最危險的一波。

黃立民認為，台灣現階段最需要的就是快篩工具，讓第一線的醫護人員可以更快速的找出輕症患者，也可防堵疫情擴大。

(中時新聞網)