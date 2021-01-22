屁孩吃完火鍋，竟用空鍋乾炒牛肉，讓鍋底邊緣燒焦，讓店員忍不住大嘆，付錢不代表可糟蹋人，鍋子很難刷。（圖／翻攝自Dcard）

有付錢就可以糟蹋人？一名在火鍋店工作的網友分享，客人用吃完的空鍋炒肉，鍋中一滴水都不剩，乾炒肉片導致鍋底邊緣燒焦，讓她看了很崩潰，貼文也引起熱議，鍋子一定超難洗，看到這種會氣死，不知道刷鍋很辛苦嗎？

一名網友日前在Dcard上發文表示，火鍋店不是熱炒店，想要吃炒肉麻煩回家用自己的鍋子炒，身為火鍋店的店員看到客人作出這種行為，真的會抓狂！從原PO分享的照片中可見，火鍋中一滴水都不剩，鍋子正中央躺著一片半生不熟的牛肉，鍋底邊緣出現黑色的燒焦痕跡。

該名網友指出，把鍋子弄成這樣，真的很難刷，拜託大家有點良心「雖然你們有付錢來吃飯，但不代表我們要被你們這樣糟蹋。」每天刷鍋子刷到心很累，結果還看到有客人拿鍋子來炒肉，這樣的行為，讓她忍不住想發文抒發。

貼文引起網友討論，「超想請他自己刷鍋看看，真的會氣死」、「一定很難洗」、「這樣鍋子會壞，就算是鋼鍋也是多少有塗層的」、「真的母湯」、「可是也沒人說不行啊，你們有告示嗎？而且這炒肉的人也太沒常識了？要先用肉炸油出來才能炒」、「餐飲業刷鍋子很辛苦」。

曾在火鍋店工作的網友們也跳出來說，「在火鍋店打工看到這種都很氣，是不知道我們刷鍋子很累？」、「燒焦如果可以很容易刷掉都還好，有些燒到不成人形的真的很靠北 ，還有遇過正面背面都黑的，然後刷半天還刷不掉」、「之前上班遇到客人把湯煮乾，然後烘手」、「煮粥其實只要不燒焦都還好」。

(中時新聞網)