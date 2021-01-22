金管會為避免財報空窗期過長，宣布將依據實收資本額規模，分階段推動上市櫃公司在年度終了75天內公布自結財報獲利概況。首波由實收資本額逾100億元的公司先上路實施，共有115家上市及4家上櫃公司，需在2022年3月中提前公告2021年財報。

證期局副局長郭佳君表示，目前已有90家上市、33家上櫃公司會提早公告自結獲利概況。為推動財務資訊揭露及時性，金管會去年啟動的「公司治理3.0－永續發展藍圖」中，即規畫分階段推動上市櫃公司，在年度終了75天內公布自結財報獲利概況。

按金管會規畫，首階段將以實收資本額逾百億的公司打頭陣，包括115家上市及4家上櫃公司，需在2022年3月中前提前公告2021年自結財報獲利概況。2023年擴大適用至約371家實收資本額達20億元的上市櫃公司，並在2024年適用於全體上市櫃公司。

郭佳君表示，目前自結財報的公布資訊相對簡單，明年首波施行的119家上市櫃公司，至少會揭露資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表等4張簡表，其餘公告內容則仍在討論中。若自結財報與會計師簽證財報數據有重大差距，亦須發布重訊說明。

(時報資訊)