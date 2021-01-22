高通力挺台灣創新實力，宣布第三屆「高通台灣創新競賽」正式起跑，支持台灣新創公司運用高通行動平台在5G、蜂窩物聯網、機器學習、智慧城市和多媒體領域開發創新解決方案，10支入圍團隊在育成期間將獲得現金補助及專利申請獎勵，獲勝團隊可獲額外獎金，入圍和獲勝團隊除將共同分享總價值達40萬美元的獎金外，每支入圍團隊也將獲得高通及企業夥伴育成支持。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，我們正快速進入一個由5G、人工智慧和物聯網創造無限可能的世代，全球環境加速了這個進程。他指出，高通作為無線通訊技術全球領導企業，致力於提供創新的解決方案，以更好的方式改變人們的生活。然而， 除高通的研發努力，像舉辦QITC這樣的創新競賽，至為關鍵，它不但能夠讓台灣新創團隊大放異彩，還有助於推動尖端應用和解決方案的發明。他強調前兩屆QITC發掘了許多台灣優秀的新創團隊，高通將在2021年持續推出QITC，並為台灣新創生態系發展提供更多支持。

為確保新創團隊有最佳育成計畫，QITC與科技部所屬、台灣在地育成平台，即台灣科技新創基地(TTA)合作，入圍團隊將可以接受業師指導與商業諮詢、參加技術和智財權培訓工作坊、大師級研討會，並獲得在地和全球網絡資源。透過前兩年QITC的舉辦，高通為19支新創團隊提供技術資源和創新環境。 「高通台灣創新中心」於2020年3月啟用，作為QITC基地，入圍團隊在創新中心開發並促進產品商用、研究解決方案，接受諮詢和技術支援，同時也與更廣泛的創新生態系互動。

第一屆、第二屆QITC於2019年、2020年推出，分別有逾100家新創團隊報名，團隊產品技術多元，包括來自工業物聯網、醫療、XR、區塊鏈交易、智慧流量等創新領域。迄今為止，透過兩屆QITC，高通育成了19家優秀的新創團隊。 其中，RelaJet和Nestech獲邀加入高通Qualcomm Advantage Network，成為高通全球商用生態系一員，與領先企業合作以實現技術與業務突破；此外，在高通支持下，許多團隊參加國際商展、投入高通和企業夥伴的研發計畫，成功打開通往全球市場的大門。

不僅如此，智慧財產權保護和專利策略培訓，是QITC育成計畫重要的一環。 透過提供智財權工作坊和專利申請獎勵，高通鼓勵新創團隊保護其工作成果並提升競爭力，在QITC第一屆和第二屆的育成期間，入圍團隊總共提出21項專利申請。

(時報資訊)