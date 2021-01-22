威潤(6465)跨入防疫領域，成立新品牌「滅菌者聯盟UVengers」，規畫開發一系列搭載深紫外線(UV-C)殺菌技術的消毒產品，最新宣布，攜手桃園敏盛醫院，提供威潤旗下防疫新品牌滅菌者聯盟UVengers高科技深紫外線(UV-C)攜帶式除菌棒UV1，協助第一線醫護人員強化自身防護，另外，UVengers也預計在第二季推出相關新品。

威潤有鑑於深紫外線燈珠的功率是決定消毒棒除菌效果的關鍵，故UV1即是採用旭化成高品質、高功率的60mW和最佳除菌265nm波長的深紫外線燈珠，旭化成相當認可威潤於防疫產品線的投入與行銷推廣能力，已將威潤列為旭化成全力輔導的模範製造商，未來也會陸續介紹客戶給威潤，雙方攜手搶攻防疫市場商機。

滅菌者聯盟UVengers為威潤因應全球防疫趨勢，跨界防疫產業創立的新品牌，期能以研發高規格車聯網產品的精神，開發出各式高品質、高功能的深紫外線除菌產品。滅菌者聯盟UVengers首款產品UV1已於LIFESTYLE WEEK Tokyo、台灣國際醫療暨健康照護展、LED Japan 等國內外專業大型展覽展出，吸引大批關注抗菌防疫議題民眾及專業買主洽詢，讓台灣除了全民防疫精神被全球看見，在防疫抗菌產品上的研發技術也更進一步被國際市場認可，可謂成果豐碩。威潤表示，目前已積極著手研發更大型、功率更強、適用於更多不同應用場域的深紫外線除菌產品。

另外，威潤也表示，相關新品預計在今年第二季陸續推出，期能為全球防疫貢獻心力，同時也為威潤創造新一波成長動能。

(時報資訊)