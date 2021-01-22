醫師在診間經常因溝通問題，與病患鬧出笑話。一名整形外科的男醫師日前為一名越南籍配偶問診，當他講解完整型手術流程後，對方竟開口對他說「我對你很有性冷感」，當下他與身旁的護理師相當傻眼，深怕對方誤會了什麼，結果對方接著說「我只信任你，不信其他醫師」，他才知道將「性任感」聽成「信冷感」了。

皮膚科醫師蔡逸姍在節目《醫師好辣》上分享，一名整形外科的男醫師在為一名越南籍配偶做醫療諮詢，因為該病患剛來台灣沒有很久、中文不流利，對方想要做雙眼皮和隆鼻，當他解釋完整個醫療過程後，對方突然開口說「醫師你說的我都懂，性冷感」，當下他與身旁的護理師都相當錯愕，擔心對方誤會什麼事情。

越南籍配偶在診間對醫師說「我對你很有性冷感」，男醫生事後才發現對方是說「性任感」。（圖／翻攝自Youtube）

沒想到該越南籍配偶接著說，「醫師你講解地很好，我不信任別的醫師，只信任你」，原來她是說「信任感」因為外國口音問題，被醫師、護理師聽成「性冷感」；該醫師事後分享此事還笑說「差點被老婆打死，想說在亂講什麼」。

越南籍配偶在診間對醫師說「我對你很有性冷感」，男醫生事後才發現對方是說「性任感」。（圖／翻攝自Youtube）

蔡逸姍也在節目上分享問診時發生的溝通趣事，一名20多歲的初診病人來到她的診間，說要治療車禍後導致的傷口，蔡逸姍當下先詢問他「在哪裡」，沒想到他回覆說「前面南京復興路口」，讓蔡當下傻眼地說「我是說傷口在哪裡」；蔡還說該病患相當無厘頭，把「小腿翹起來（台語）」聽成會死掉，「清傷口」聽作「親傷口」，笑翻節目來賓。

(中時新聞網)