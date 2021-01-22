小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(22日）財經重點。

【1】半導體資本支出集中投資EUV產能 EUV概念股 訂單滿到下半年

台積電2021年資本支出上看250～280億美元，三星的半導體事業資本支出傳出上看300億美元，業界預期，包括英特爾、SK海力士、美光等大廠亦將調升資本支出。由於半導體大廠2021年資本支出將會集中投資在極紫外光（EUV）的產能建置，為EUV供應鏈帶來強勁需求，包括家登、帆宣、崇越、華立、公準等EUV概念股營運看旺。

【2】台幣升破28.4元 23年半新高

台股21日直衝上「萬六」，新台幣也跟著續升，上演股匯雙漲戲碼，盤中新台幣暴衝逾4角至27字頭，但在央行全力穩定匯率下，尾盤漲幅縮小，終場新台幣升值4.2分、收在28.373元，再創23年半新高，外匯市場總成交量18.47億美元。

【3】聯發科最強衛隊 力拱登千金

聯發科股價所向披靡，挺聯發科晉升千金俱樂部成員單日大增，高盛、美銀、凱基投顧攜手調升股價預期至四位數，來到1,000～1,200元之間，激勵21日股價大漲收在934元。隨著聯發科發表新高階晶片、搶攻市占利多一波波，會否出現進逼里昂1,330元股價預期的研究機構，引發遐想。

【4】現在是台灣黃金時刻... 美商會86%會員 樂觀台經濟

台灣美國商會21日發布「2021商業景氣調查」，高達86％商會會員樂觀看待2021年台灣經濟前景，比例較去年近60％大幅提升，為歷年最高；同時有超過78％企業看好台灣未來三年經濟表現，有40％企業計劃擴大在台徵才。美國商會表示，現在是台灣的黃金時刻，台灣應把握優勢發展。

【5】美基建支出 上看2兆美元

美由於美國兩黨對大型基建案共識極高、爭議較小，可望獲得國會通過，分析師預期，可能涵蓋清淨能源與5G布建項目的基建支出將上看2兆美元。

(中時新聞網)