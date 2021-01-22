關於國民黨團提案凍結海軍司令部等15單位伙食人力作業費100萬元，主要是因海軍司令部所屬單位經常無故取消對民間餐廳的訂單，成餐廳龐大的食材壓力，凸顯海軍伙食採買機制有待檢討，須全面檢討軍紀並替官兵爭取提高副食費。消息曝光後，引發不少討論，宅神朱學恒今(22日)忍不住砲轟，「會提這種案子的是幼稚園學生嗎？」

國民黨團21日的提案指出，海軍司令部所屬單位經常無故取消對民間餐廳的訂單，去年下半年就發生3起以上，造成餐廳龐大的食材壓力，並質疑是否海軍主副食供應內容有問題、海軍的軍紀管理出了問題，待國防部向立法院外交國防委員會專案報告說明原因後，始得動支。

國民黨團也強調，海軍棄單一事，國民黨絕非趁機修理海軍、打擊海軍士氣，而是全面檢討軍紀，及國軍副食費每單位成本僅2.06元是否合理，外界不該用打擊海軍，汙名化國民黨檢討軍紀、替官兵爭取提高副食費的本意。

但對此事，宅神仍不滿地在臉書痛批，「因為外賣常棄單，所以提案凍結伙食費，這是啥鬼？為了外賣業的正義刪除國軍預算嗎？」他直言，自己都知道提這種爛案會被笑，還要解釋，若是要檢討伙食費，難道不會提案增加嗎？用凍結的提案方式，讓人完全無法理解這次什麼邏輯。

網友亦附和留言表示，國軍偶爾吃一下外面的東西，不代表軍中伙食差，只是吃膩了吧，照理來說，應該是增加伙食費用，並提供外賣給官兵享用，怎麼會去刪除作業費用，更有人不解為何叫外賣和海軍伙食有關係。

(中時新聞網)