國民黨近期有關與兩岸及對美關係路線，讓部分黨員質疑在「親美遠陸」，引發反彈。因美國總統拜登上台後，作風勢必與前總統川普不同，國民黨黃復興黨部副主委、台灣女企業家協會創會理事長馬愛珍直言，國民黨不該跟著民進黨走，迎合反中氛圍；國民黨若持續親美遠陸，將白白葬送改善兩岸對立的轉捩點，並浪費過去建立的優勢和話語權。

馬愛珍今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，蔡政府執政下兩岸關係嚴重對立，就連國民黨也與大陸保持距離，這種氛圍是讓她最憂心、著急的，尤其國民黨在去年選舉大敗後，為怕被扣上「紅帽子」，甚至連現任黨主席江啟臣，也一度要拋棄過去和大陸奠定交流基礎的「九二共識」；雖然在強烈反彈下江沒這麼做，改稱會以「中華民國憲法為基礎的九二共識」，來和大陸交流，但實際上卻是擱置、避談九二共識。

馬愛珍痛批，國民黨這種遠離大陸的作法，不免讓人質疑，是在拋棄自己的優勢與武器；前總統馬英九執政時，兩岸交流與人民關係最佳，這是不可否認的事實，不管外界對馬英九如何褒貶，馬在兩岸的貢獻無庸置疑，馬英九是做對的事。蔡政府執政後，唱和著川普反中旋律，讓兩岸關係走到冰點甚至仇恨對立，新冠肺炎期間，種種防疫政策也明顯刻意反中，包括陸配子女回台與台商回台的標準，都讓兩岸關係雪上加霜。

面對美國改朝換代，馬愛珍坦言，國民黨內部仍有很大一部分人盼望兩岸和平，甚至希望看到兩岸融合統一的時刻，如果國民黨不重視或選擇忽視這群人，真的會失去基本支持者，應在鞏固基本盤的前提下向外擴張支持群，而非整個「打掉重練」。

馬愛珍強調，拜登看來不會全面的反中，民進黨過去的反中牌也沒那麼好用了，國民黨必須在這個轉捩點上，重新扮演兩岸橋樑或潤滑劑的角色，不僅展現優勢也是爭取民眾支持的一種方式；如國民黨仍維持現在親美遠陸的路線，等於浪費了過去所建立的資產，這是國民黨現在最大、最需正視的問題，未來不論由哪個世代當黨主席，都必須優先解決路線問題，方能重拾榮景。

(中時新聞網)