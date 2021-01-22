日媒「共同通信」21日報導，由資深演員西田敏行任理事長的日本演員工會，在一項對演員與聲優為對象的問卷調查中對「因工作而曾產生輕生念頭」的問題。回答「是」者達28.9％，接近回答者數的三成。原因多為工作超時、各類騷擾令人不安。

該工會指出，國家對於一般民眾的相同問卷結果顯示，演員有輕生想法的比一般人高，工會建議相關當局藉專門人員之力「儘速整備完成可提供諮詢的體制」。

日本演員工會目前約有2700名演員加入，調査自去年9月起至10月實施，170份有效回答中84.9％認為「安全上曾感到疑慮」，具體内容包含「工作時間」64.6％、「演出型態危險」58.5％，並有40.1％認為原因是各類施壓、騷擾。

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