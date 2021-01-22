「勤洗手」是預防疾病感染的重點防疫項目之一，使用「乾洗手」也同樣具有防疫效果嗎？弘森診所吳書毅醫師表示，乾洗手中通常含有酒精成分，的確可達到殺菌、抑菌的效果；然而，使用時需足量使用、徹底搓洗雙手各處直到酒精揮發為止，以達較好的效果喔。

為避免疾病感染，「勤洗手」是非常關鍵的衛生工作；若改採用酒精、乾洗手等消毒用品，也可達到同等的防疫效果嗎？吳書毅醫師表示，用肥皂洗手仍是最好的選擇，但若不便水洗時，使用乾洗手或酒精也有助於殺菌、抑菌。

乾洗手的使用須知。（圖／健談提供）

然而，吳醫師也提醒在使用乾洗手或酒精等品項時，應留意以下幾個重點：

1. 因為酒精容易揮發，故應使用足量的乾洗手液或酒精，以確保能完整清潔雙手各處。

2. 使用乾洗手時，應注意將手心、手背、指縫、指尖、手腕處都徹底搓洗，直到酒精或乾洗手完全乾燥為止，全程應至少20至30秒鐘。

3.不適用的兩種情境：乾洗手並非萬能，對於手部有明顯髒污時無效；且酒精成分雖能抑制大部分的病菌，但對於腸病毒、諾羅病毒、輪狀病毒等病毒類型就無殺菌作用。

4. 酒精或乾洗手等產品具有刺激性，一般民眾不建議過度依賴、使用，以免誘發濕疹、紅腫等過敏反應。

吳書毅醫師提醒，疾病當前，每個人都不該輕忽個人防疫的重要性！若在環境許可的情況下，建議應以肥皂洗手為優先選項，經常以肥皂仔細搓洗雙手，並用清水沖淨再擦乾，即可達到良好的防疫效果。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)