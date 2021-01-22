21日已經出發前往奧蘭多備戰NBA發展聯盟新球季的林書豪，22日在IG貼出一張自己跟媽媽吳信信吃火鍋，提前慶祝農曆新年的歡樂照片，不過林媽的表情相當逗趣，原來是豪哥總算在每年例行的打麻將活動，徹底擊敗自己的母親了。

「沒什麼事情比得上跟我的家人一起吃火鍋，提前歡慶農曆新年的來臨了，特別是在我準備出發前往奧蘭多參加G聯盟之前，」林書豪在IG動態表示，「我沒有貼出我在麻將大賽擊敗我母親的照片，也讓她首次玩完殺手賽局(桌遊)了。」

儘管NBA發展聯盟新球季要在2月8日才開打，不過這次將在奧蘭多隔離泡泡進行，所有球員都必須先行前往接受隔離檢測，以及跟球隊進行練球，所以林書豪必須提前抵達奧蘭多備戰，接下來就看他在NBA發展聯盟的表現到底如何。

林書豪22日也在推特宣布，自己的林書豪基金會已經募集到20萬美元，也打算跟舊金山灣區5個慈善團體，持續幫助當地年輕人，不過現在所有豪迷最關注的，還是他在NBA發展聯盟表現好壞，畢竟這攸關他能否真正得到重返NBA機會。

(中時 )