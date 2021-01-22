比特幣昨晚至今再出現重挫，跌逾1成5，今早報30503美元，較月初的4.2萬美元重摔逾2成，但較2020年3月僅4000美元的價位，仍然暴漲6.7倍。目前投資者對加密貨幣的極高波動率已見怪不怪，反而考慮應否趁此調整進場。

美國新財長葉倫在聽證會上表達了對加密貨幣的關注，特別是牽涉到科技相關恐怖份子融資的可能性。不只美國，英國金融行為監管局本月初宣布，對所有經營加密貨幣資產活動的英國企業展開監管。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，有說比特幣是現代「鬱金香狂熱」，要評估市場存在泡沫與否，必須先要量度資產的內在價值，挑戰在於加密貨幣不會產生現金流，因而無法使用傳統的折現模型。基於估值方法莫衷一是，比特幣的「公平」價格預期範圍極廣，由接近零至高達40萬美元，最終也只能靠時間來印證對與錯。

對於加密貨幣可以令資產組合更多元化，從而達到某程度的分散風險說法，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，比特幣跟股票及債券等傳統資產類別的相關性一般不高（但2020年意外急漲），投資者不應單純因為相關性低就買進加密貨幣，而應考量到風險調整後回報，即潛在回報是否足夠補償風險。

此外，加密貨幣市場門檻低，當前有超過4000隻貨幣在網上掛牌，總市值達到1兆美元，但交易集中在少數的熱門貨幣，比特幣及以太幣等的成功不代表一切。另外，加密貨幣在現實中的應用仍然有待觀察，而且投資者有輸掉全部資金的風險。 瑞銀財富管理投資總監辦公室提醒，加密貨幣具有顛覆性應用的潛力，加上得到傳統及社交媒體的高度關注，可能拉動比特幣價格。如果投資者要押注此另類資產，必須控制「注碼」及制定離場策略。

(時報資訊)