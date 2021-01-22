數據顯示美國就業市場復甦溫吞，投資人對拜登政府將推出更多紓困措施以提振經濟的前景感到樂觀，周四標普500指數與那斯達克指數再創歷史收盤新高。道瓊指數盤中刷新歷史高點，但臨近收盤前急轉直下、由紅翻黑。

美國上周初次請領失業救濟金人數減少至90萬人，但在新冠肺炎疫情肆虐全美之際，該數據仍然居高不下，使美國1月就業人數可能連續第2個月下滑的風險升高。

不過，其他最新公布的數據顯示房市與製造業為經濟帶來支撐。

周四收盤，道瓊工業平均指數跌12.37點或0.04%，為31,176.01點。標普500指數漲1.22點或0.03%，為3,853.07點。那斯達克綜合指數漲73.67點或0.55%，為13,530.92點。

Alphabet、蘋果與亞馬遜等將陸續公布財報的大型股走高，推升那斯達克指數。網飛（Netflix）周三公布的強勁業績重振了「宅在家」受惠股，助FAANG明星股總市值一夕暴增2620億美元。

周四蘋果收漲3.67%，臉書漲逾2%，亞馬遜漲逾1%，Alphabet小漲0.22%，微軟收漲0.28%。

與本月早些時候的趨勢相反，本周包括科技股在內的羅素1000成長股指數表現，遠勝過以金融與能源等周期型股票為主的羅素1000價值股指數。

周四標普500指數跌多漲少，僅科技股、非必需消費品類股，以及包含Alphabet和臉書在內的通訊服務股收高，分別收漲1.32%、0.55%與0.26%。

拜登撤銷Keystone XL美加油管項目的總統許可，能源股應聲重挫3.44%，為標普500指數帶來最大的拖累。

英特爾尾盤股價飆升，終場收漲6.46%，為每股62.46美元。該公司提前發布財報，其上季業績優於市場預期，且本季展望意外強勁。

受此提振，費城半導體指數上揚1.53%，收在3,132.17點，英特爾以外的成分股亦表現強勁，美光漲1.81%，超微漲3.13%，輝達漲 3.75%。

此外，台積電ADR漲2.62%。

聯合航空公司下挫5.73%，受新冠肺炎疫情打擊，該公司連續第四個季度虧損。

獲德銀上修目標價，福特汽車連漲第二天，終場大漲逾6%。

由於市場估值已逼近20年最高，企業業績表現可能成為股市反彈是否已超出基本面的重大考驗。根據Refinitiv截至1月15日的數據，標普500指數成分股獲利在2020年下滑15%後，可望在2021年增長24%。

(時報資訊)