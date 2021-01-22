「我沒辦法天天來煮飯給大家吃，送泡麵給大家當方便食用的餐點，希望辛勞的警察們在冷冷的天氣能吃到熱騰騰的食物」，台中市警察局第四分局志工中隊長吳惠玲表示，三餐不定時是日以繼夜執勤員警的家常便飯，近期氣溫更是嚴峻，送上暖心花雕雞麵，讓員警暖胃抗寒，也為社區治安平穩及交通秩序順暢盡一份心力。

熱心投入警界志工多年的吳惠玲偕同志工分隊長黃美玉及分局長吳耀南，日前利用警察同仁用餐之際，向辛苦的同仁慰勤，並致贈十大箱美味的花雕雞麵，讓員警身心飽足，更有力量繼續站在第一線維護地方治安、交通工作。

經常到派出所探班的吳惠玲更體會警察辛勞，常見警察在用餐時間沒辦法好好坐下來吃飯，等到工作暫告一段落不是飯菜已經涼了，就是店家關門打烊，心疼員警努力工作無法及時溫飽，特別致贈十大箱超夯的花雕雞麵來慰勞員警。

春社派出所所長曾一峯表示，春節將近，「加強重要節日安全維護工作」即將開始，期間從2月3日晚上10時至2月17日晚上12時止，為期15日；提醒民眾可提早至鄰近派出所申請護鈔或舉家外出巡簽服務，鄰里民眾守望相助，防範宵小，讓大家開心過好年。

(中時 )