桃園爆發新冠肺炎院內感染，且擴大為家庭群聚，9天內10人確診，全國矚目。在澎湖、雲林、苗栗等地方政府發出「避桃令」後，包括新北市、高雄市等首長都深深不以為然，展現力挺桃園決心。諷刺的是，最早發布「避桃令」的單位，其實是中央的國防部，網友虧國軍超前部署，搞得同屬執政黨的桃園市長鄭文燦，超級尷尬。

1月19日晚間，國防部破天荒宣布，官兵應避免前往桃園市洽公，發言體系強調，這是為了因應國內疫情發展，提供國軍各單位的防疫建議。結果隔天，澎湖縣政府率先發難，要求公務員勿赴桃園出差；雲林、苗栗陸續跟進。

網友討論熱烈，直指國防部「超前部署」搞得中央及桃園都很尷尬，「胖周瑜大概沒想到開第一槍的竟是自己人」、「陸軍大本營就在桃園，國防部的要求也讓陸軍很尷尬」、「海空軍表示沒差」；也有網友緩頰，認為國軍狀況特殊，「半封閉的單位一旦發生群聚，後果不堪設想」、「大家都去隔離，誰要負責戰備任務」、「支持國防部未雨綢繆」。

新北市長侯友宜質疑，「國防部為什麼可以下這個命令？中央要說清楚」；侯說，桃園發生的事，新北不可能置身事外，將全力支援。高雄市長也力挺桃園，強調目前沒有造成明顯社區傳播，應根據疫情指揮中心政策調整，不要亂了套。

除了上述3縣，外島的金門、馬祖也先後宣布，公務員盡量避免非必要的公務赴台行程，降低風險。

(中時新聞網)