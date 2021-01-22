新竹發生一起小叔亂倫偷吃大嫂案例！一名男子因為長期在大陸工作，讓妻子與弟弟夫妻同住一個屋簷下，互相照應。沒想到弟弟與大嫂日久生情，還在家裡發生關係，直到弟媳在弟弟的電腦發現性愛照片，2人姦情才曝光。

這對兄弟學生時代都在新竹念書，出社會後也同在竹科園區上班，各自成立家庭後，大哥長期被派駐大陸，妻子就與弟弟夫妻同住，彼此互相照應，可是弟媳某天發現丈夫的公事包有保險套，開始懷疑丈夫可能劈腿。

弟媳到丈夫的公司明查暗訪詢問同事，結果交友狀況正常，查不出外遇對象是誰，讓她滿心疑惑，有次趁著丈夫在家使用電腦忘記登出，便趁丈夫熟睡檢查電腦，赫然發現裡頭竟有丈夫的性愛照片，讓她更加震驚的是，照片裡的女主角竟然是住同一屋簷下的「大嫂」，心情瞬間晴天霹靂，遭受強烈打擊。

這是律師劉韋廷在節目〈醫師好辣〉分享的一起小叔與大嫂亂倫真實案例，劉韋廷表示，崩潰的弟媳當下立刻打電話通知在大陸的大伯，大伯第一時間衝回台灣，找自己弟弟攤牌談判，弟弟立即向哥哥坦承錯誤，表明願意離開家裡。

偷吃小叔的大嫂也坦承不忠，願意離婚，可是大伯心想，若是離婚不就剛好成全兩人，因此堅持對妻子提告、甚至提出賠償，事情鬧到連娘家人也不諒解，最後落得身敗名裂，下場悽慘。

(中時新聞網)