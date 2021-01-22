【愛傳媒陳朝平專欄】1月6日，在川普的煽動鼓舞下，群集華府的川粉暴徒，集體侵入美國國會大廈，卻遭美國警方槍彈伺候，造成五死五十幾人受傷的川普式民主「慘劇」。

事發後，美國兩黨領袖和輿論嘩然、紛紛譴責暴徒破壞美國民主。不同於以往警方射殺黑人疑犯事件，這起暴亂結束後，既無人追究警方用槍時機，也無人批判警方用槍不當。

不到兩周，台灣最高法院刑一庭審理太陽花群眾攻占行政院，魏揚等人「煽惑他人犯罪」有罪一案時，卻認為，人民「行使抵抗權」或「公民不服從」，得阻卻違法或減免刑責，撤銷原判，發回更審。

消息傳出，法界嘩然，質問：「反萊豬、反核食是不是也可以衝總統府?」也有輿論質疑，最高法院的刑一庭莫非在藉機表忠心？

其實，大家都誤會刑一庭了！刑一庭的判決，就是明白地告訴反萊豬、反核食、乃至於反燃煤發電、反風電侵占農地的團體與組織，進行抗議行動、侵入行政機關以及民意機關時，千萬要祭起「公民不服從」、「行使抵抗權」的鮮明旗幟！

回看美國國會暴亂事件，若不是川粉暴徒集體侵入國會大廈，造成死傷，美國政客和輿論怎麼會群起而攻之？川普和川粉的氣焰又怎能消彌下去？

民進黨在野，太陽花暴徒攻佔國會、政院，適足以為民進黨開疆闢土，當然無罪！何況，在朝當家的國民黨，軟弱無能，還有人與民進黨暗通款曲，又能怪誰？

國民黨以及不滿且不服民進黨統治的人們，注意了!無論你是反萊豬、反核食還是甚麼都反的，刑一庭已經為大家開通了一條公民不服從、行使抵抗權的光明大道！咱們千萬別誤會刑一庭！

刑一庭的判決告訴我們：像是國民黨立委反萊豬，撒了豬血豬內臟就不敢繼續了，院外反萊豬的群眾也不敢衝進國會和政院，都是自己浪費了大好機會！

不信，衝進民進黨完全執政的國會和政院，且看民進黨怎麼說？且看刑一庭怎麼判？

刑一庭用心良苦，咱們要好好把握！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)