【愛傳媒葉毓蘭專欄】1月19日的訊息，讓人看了霧煞煞。

北部某醫院已經被指揮官公布是部立桃園醫院了，中央流行疫情指揮中心1月19日發布的快訊仍然使用北部醫院未免太矯揉作態了，不過儘管指揮中心的快訊「強烈建議取消或延後舉辦」各項大型活動，但是國防部已經超前部署，下令官兵「避免到桃園」。

這究竟是國防部想太多，還是正確的預防措施，會不會像萊豬進口後，各部會眾口一致的宣布不會吃萊豬，還是只是國防部過度反應？

先別說陸軍總部、六軍團都在桃園，還有國防大學理工學院陸軍航特部、中山科學院，如果國防部採行這種措施，甚至離A7站很近的國立體育學院、長庚大學、長庚科大、警察大學，也有曝險之虞，教育部、內政部，或其他機關是否要比照辦理？還是各行其事？指揮中心或許應該要有正確的指引吧！

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)