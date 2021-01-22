台灣本土AV產業近2年崛起，除了SWAG之外，還有一家「麻豆傳媒」，號稱是華人圈的AV兩大天團。許多年輕女子不畏長相曝光投入女優行列，原因就是酬勞驚人，一支片約拍攝一天完成，可拿10萬到20萬元，之後若「下載率高」，每支片酬甚至可喊價到40萬元。

SWAG平台因創辦人為藝人黃立成，擁有高知名度；據《鏡週刊》報導，「麻豆傳媒」母公司在大陸河南，去年看準台灣法律漏洞，跨海來台設立分公司，結合AV經紀，廣招包括酒店妹、傳播妹等女子加入AV產業。

據了解，拍片酬勞相當驚人，一般影片時間長度約在10分鐘到30分鐘間，女優可獲得10萬到20萬元報酬。若影片下載率高，未來每支影片還可喊價30萬到40萬元間，而一支影片拍攝約只需要一個工作天就可完成。

據一名曾有意投入這行的女子透露，AV經紀公司派出瑪莎拉蒂接送她，負責人手戴勞力士「水鬼」名錶，全身行頭十足，不過「兄弟味」相當明顯，讓她決定打退堂鼓。

SWAG與麻豆傳媒雖標榜是成人平台，但也傳出變成性交易平台，只要斗內送鑽石虛擬貨幣達一定金額，就可以約直播主見面，一位長腿辣妹直播主開價38萬，就可以做「壞壞的事」。在網上相約性交易已經觸法，警方表示，將積極偵辦。

(中時新聞網)