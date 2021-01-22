沒想到曼菲斯灰熊成為目前NBA最慘的新冠疫情「受災戶」！NBA官方22日正式宣布，因為灰熊球員名單湊不足8人出賽，以及部分球員觸發新冠追蹤機制，將把灰熊未來3場比賽全部延期，也讓灰熊確定連4場例行賽都告延期收場。

原本21日灰熊與拓荒者的比賽，就因先發中鋒瓦蘭丘納斯觸發聯盟防疫機制遭到隔離，遭到聯盟宣告延期，沒想到灰熊內部災情似乎更加嚴重，因為接下來23日再戰拓荒者、25與26日遭遇國王的3場比賽，也都提前宣告延期舉行。

目前唯一確定的是，灰熊只有1人新冠檢測呈現陽性，卻沒告知這個人到底是球員、教練或工作人員，只是因為聯盟小心謹慎，決定還是延期了灰熊未來3場比賽，進一步強調防疫的重要性，問題是接下來人人自危，不知道何時輪到自己。

灰熊也算相當倒楣無辜，因為先前才靠當家主控莫蘭特傷癒歸隊，灰熊打出一波5連勝，目前7勝6敗位居西區第7，莫蘭特去年底因為腳踝二級扭傷，好不容易相隔20天之後傷癒復出，卻只打了兩場，就因灰熊比賽延期，無奈繼續休兵。

(中時 )