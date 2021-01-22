蘋果供應鏈大廠和碩科技，中華信評確認其長、短期發行體信用評等為「twAA-/twA-1+」，中華信評表示，和碩的評等展望則在獲利能力持續改善下，最新決定由「負向」調整為「穩定」，代表該公司將能在未來一至二年期間，維持目前的獲利率水準，甚或略為提升，未來兩年的資本報酬率也可望維持在10％以上。

和碩科技主要從事電子製造服務（EMS），包括通訊、資訊與消費性電子產品。中華信評指出，儘管全球EMS市場的競爭仍舊激烈，由於市場在新冠疫情期間對個人電腦與平板電腦的需求不斷增加、iPhone與遊戲機等新產品發表上市，加上和碩旗下兩家子公司鎧勝與景碩科技的績效表現持續提升，雖然因為分散生產基地而衍生的相關成本可能增加，惟較佳的產能管理方式提升生產效率，以及業務擴張至獲利率較高的產品，包括電動車相關產品，未來一至二年的獲利能力將略為提升。

和碩科技2019年的EBITDA約為新台幣355億元，旗下兩家主要子公司的獲利狀況，中華信評認為，2020年可望轉虧為盈，並在未來一至二年間持續獲利，因為近兩年來都在進行業務與產品組合的調整。長期而言，持續擴大的電動車應用將支持和碩的獲利能力。

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