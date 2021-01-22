環球晶(6488)今天宣布，環球晶子公司GlobalWafers GmbH（「收購人」）公開收購Siltronic全部流通在外普通股之收購價格提高至每股140歐元現金。公開收購的所有其他條款和條件與收購人於民國109年12月21日發布的公開收購文件所載內容維持不變。因收購人於民國110年1月21日德國時間於股票市場取得Siltronic股份且最高交易價格為每股140歐元，因此根據德國當地法令公開收購價格亦調升至每股140歐元。公開收購期間仍將於民國110年1月27日24時德國時間截止。

環球晶及其子公司目前持有Siltronic 4.53%股份，而收購人已與Wacker Chemie AG（「Wacker」）簽訂不可撤銷之應賣承諾協議。Wacker已參與公開收購應賣其持有之所有Siltronic股份予環球晶。

此次收購案，野村證券為環球晶之獨家財務顧問，年利達律師事務所（Linklaters LLP）以及偉凱律師事務所（White & Case LLP）為環球晶之法律顧問。

環球晶總部位於台灣新竹市，是全球五大矽晶圓製造商之一。1981年創立時為中美矽晶製品股份有限公司之半導體事業處，後於2011年獨立分割為環球晶圓股份有限公司。專業領域為半導體矽晶圓製造，產品應用跨越電源管理元件、車用功率元件、資訊通訊元件、MEMS元件等領域。

(時報資訊)