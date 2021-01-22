歐洲企業開始了第四季財報報導的序幕，投資人獲利復甦信心將受到考驗；新的社交管制延長，預期將讓企業獲利下跌約25%，進一步遮蔽了前景。

在新冠疫苗的推出和大規模刺激方案激勵下，歐股已從去年3月的低點反彈了約50%，分析師也看好牛市的延續。

但是新一波經濟活動的停滯，多數管理階層可能將採取謹慎態度，為市場好價格的期望預留失望空間。

去年第三季的表現顯示，在解除封鎖之後的市場反彈，速度有多快，但倫敦巴克萊歐洲策略主管Cau認為，這顯然不會是在第四季發生的，新的社交管制已導致市場流失動能。

目前的關注重點不再是那些個股為復甦受惠股，而是那些公司具有韌性，投資人在未來幾周將注意例如LVMH集團、思愛普(SAP)、荷蘭殼牌石油(Shell)、食品公司聯合利華(Unilever)、BNP資產管理。Cau認為，與旅遊業或非必要部門相比，製造業可能更具韌性。

根據Refinitiv數據顯示，在泛歐Stoxx 600指數上市公司中，第四季獲利預期平均下跌26%，幾乎比第三季多跌了2個百分點。

歐企執行長將難以估算業績報告對股價的影響，目前的封鎖不確定性，將難以對獲利復甦提出明確預測。關於公司將發布什麼內容以及投資人將對之如何反應，能見度是相當低。

另一個逆風因素是歐元。洛桑的Prime夥伴資產配置團隊成員Schupp表示，歐元的上漲為歐企獲利的負面因素，所有在美國賺的錢都被匯率吃掉。

但是仍有樂觀投資人認為歐股將趕上2020年的美股。泛歐600指數在去年跌了4%，標普500則上漲16%。基於對歐企第二季獲利大幅反彈的預期，以及疫苗的大規模推進，預計獲利年增反彈81%；即使對進入封鎖的第一季，認為工廠繼續運作，消費者支出增加，企業獲利也有約44%彈高的預期。

但許多策略師敦促謹慎行事，至少短期內需如此。

從Just Eat Takeaway，到廚房水電供應商Geberit和電腦周邊大廠羅技強勁的財報和財測，但股價當日彈高後仍下跌或持平，這暗示了市場的彈高僅為獲利了結創造空間。

在美股，大型銀行股例如高盛、摩根大通、花旗即使報出優於預期財報，股價仍下跌。

但是歐股還是有一些亮點，艾司摩爾和瑞士歷峰集團(Richemont)的堅實業績帶動股價上揚。

(時報資訊)