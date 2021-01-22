你知道羅宋湯的起源嗎? 1917年，俄國10月革命發動後，很多俄國人湧入上海，上海人都稱他們為羅宋人。當時，上海的淮海中路附近有很多俄式西餐廳，其中以麵包和羅宋湯最受上海人的喜愛。不久後，上海式西餐也引入香港，並在50、60年代迅速發展，成為當時具代表性的餐點之一

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Wheatfield X 羅宋湯專門店為香港人炮製昔日經典的好味道。大家可以選擇傳統的牛腩湯底或是創意的豬骨湯底。經典羅宋湯的湯底為海派牛腩羅宋湯，有著微辣但不刺激的溫潤，碗裡有著滿滿的蔬菜和大塊的牛腩，令人食指大動！這道經典羅宋湯絕對是營養豐富滿分的Comfort food！

除了經典羅宋湯，麥田薯塊沙拉也是推薦必吃餐點之一！金黄色的豬仔包抹上甜甜的奶油，烤的外脆內軟的奶油脆豬仔包，油油亮亮的看起來相當誘人呢

Wheatfield X 羅宋湯專門店（圖／EVENT365生活誌提供）

(本文由 EVENT365生活誌 提供)

(中時新聞網)