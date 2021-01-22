31歲日本混血女星Loveli（白濱愛）2019年嫁給映像作家米倉強太，婚姻生活幸福甜蜜，加上她積極提倡愛護動物，始終保持良好形象，然而日前她卻被爆出性侵女性，遭指控在一行人出遊的期間，以手指及嘴巴侵犯得逞，消息一曝光，立刻掀起外界熱烈討論。

根據日媒報導，一名在IT公司工作的20多歲女性，因為專案計畫而有和Loveli接觸的機會，2人也保持不錯的交情，2019年5月，女子因為在工作上和Loveli有往來，為了打好關係一行人一起到和歌山縣的白濱出遊，大家通宵喝酒，氣氛十分歡樂，然而大概凌晨4時許，Loveli卻突然伸出魔爪。

女子透露，當下她受到驚嚇立刻反應，「我喜歡的是男人，女人我不行」，但Loveli還是脫下她的裙子表示，「現在超想X」，接著用舌頭及手指性侵成功，還得意地對她說，「就算是女性也能讓妳很舒服唷！」事發過後，女子一度想不開，還因此患上「重度PTSD（創傷症候群）」，同年8月決定提出告訴。

消息指出，Loveli已在去年開始接受檢警調查，對此經紀公司表示，女子的指控和Loveli的認知有所差距，並警告爆料的週刊《文春線上》，指出該篇報導有侵犯隱私之嫌。

(中時新聞網)