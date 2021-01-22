日本「美登利壽司」即將來台灣！
身為東京連鎖店的「美登利壽司」，認真是CP值超高的一家餐廳，光是本身生魚片的品質就不容小覷！光澤感的生魚片在師父的手裏塑形成握壽司，一整盤誘人的壽司，再加上佛心的價格，就算是在日本當地吃，中午的時段也常常是需要排超久的。
就在最近小編也看到「美登利壽司」出現在徵才網站上，這意思就是說「美登利壽司」終於要來到台灣啦！但目前尚未有出現開幕消息，所以說想吃壽司的各位讓我們一起敬請期待吧！
(中時新聞網)
日本「美登利壽司」即將來台灣！
身為東京連鎖店的「美登利壽司」，認真是CP值超高的一家餐廳，光是本身生魚片的品質就不容小覷！光澤感的生魚片在師父的手裏塑形成握壽司，一整盤誘人的壽司，再加上佛心的價格，就算是在日本當地吃，中午的時段也常常是需要排超久的。
就在最近小編也看到「美登利壽司」出現在徵才網站上，這意思就是說「美登利壽司」終於要來到台灣啦！但目前尚未有出現開幕消息，所以說想吃壽司的各位讓我們一起敬請期待吧！
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