部立桃園醫院群聚感染累計10人確診，包括6醫護和3位家人及1名看護。國民黨立委鄭正鈐表示，醫院群聚感染擴大至社區，凸顯了人力與資源不足的問題，指揮中心除應盤點各專責醫院人力，盡速補齊人力、給予足夠的資源外，更應加速防疫津貼發放，這才是給予醫護最實質的支持與鼓勵。

鄭正鈐昨日（21）在臉書發表《應給予醫護人員最實質的支持與鼓勵》一文，表示守護國人健康與疫情抗戰，最辛苦的莫過於站在第一線的醫護人員，我們不但要為第一線的醫護加油，也要做好個人防疫措施，才能成為他們最堅實的後盾。鄭質疑：「如果沒有相對應的人力與資源，過勞的醫護，要如何在疫情前線打仗？」

鄭正鈐指出：「台灣疫情正面臨嚴厲挑戰，部立桃園醫院群聚感染擴大至社區，凸顯了人力與資源不足的問題。各縣市皆有新冠肺炎專責醫院，指揮中心除應盤點各專責醫院人力，盡速補齊人力，並給予足夠的資源外，更應重視第一線醫護的勞動條件，加速防疫津貼發放，給予醫護最實質的支持與鼓勵。」

此外，鄭正鈐強調，部立桃園醫院4百多名醫護需隔離的醫護人員，更需要的是抒發壓力的管道；雖然前進指揮所有設立關懷組，將每天電訪關懷居家隔離的醫護，但許多專家指出，不應只是單向的聯繫，應設置雙向的諮詢專線，並在醫護內部成立互助團體。

(中時新聞網)