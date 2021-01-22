英特爾新CEO稍早表示，「2023年的產品，將以自行生產為主」，讓預期台積電可望拿下英特爾委外訂單的投資人動搖，拖累台積電ADR盤後下跌逾2%。台股22日受到台積電（2330）大跌3.5%至649元影響，加權指數一度下跌168.88點，最低來到15,984.89點，但隨著台積電跌幅收歛，鴻海（2317）早盤上漲逾2％帶動，加權指數跌幅也略見縮小。

市場樂觀期望拜登政府推出更多紓困及防疫計畫、將為經濟帶來支撐，再加上人們對下週的科技財報深感期待，使得那斯達克指數、標準普爾500指數及費城半導體指數創下歷史收盤新高，僅能源類股逆勢走弱、拖累道瓊工業平均指數走軟。

道瓊工業平均指數1月21日下跌0.04％（12.37點）、收31,176.01點。那斯達克指數上漲0.55％（73.71點）、收13,530.92點。費城半導體指數上漲1.53％（47.13點）、收3,132.17點。

元富投顧指出，大盤自去年12月初台積電站上500元大關，指數在14,000點後，近兩個月時間，大盤幾乎是台積電、聯電、聯發科等半導體和高價電子股的天下，偶爾雖有其他類股輪漲，但盤面吸金的焦點，仍然在台積電身上。

初期市場或許仍可以接受，但大盤上攻了2,000點，指數都來到16,000點，很多個股不漲反跌，近日終於引發投資人停損殺出手中弱勢族群，盤面呈現不健康且不穩定狀況，其他類股也應該輪漲，盤面會比較健康，短線支撐提高至15,200點。

(工商 )