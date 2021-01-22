憶聲集團事業體遍佈全球，近年來積極轉型轉業、佈局策略，整合集團內製造研發、商品生產、流通服務等各項海內外資源，致力於推動品牌智慧化，旗下除了知名的歌林品牌外，該公司所擁有的德國品牌AXION即將面世，其推出的全新聲控智慧咖啡機，擁有「APP遠控」「聲控」、「一鍵完成」三大特色，不僅功能實用、設計人性化，外型時尚，價格親民，準備與消費者共創全新的智慧生活體驗，搶攻台灣智慧家電市場。

憶聲電子集團看重AXION秉持著德國文化中傳承的匠心精神，以及追求高品質、高能效的品牌堅持，特將AXION遠渡重洋，引進並介紹給消費者。憶聲更整合集團內AI+IOT的技術與研發資源，過程中以細緻工整，精準嚴謹的態度，把關生產每個環節，領先業界，打造出全新的AXION聲控智慧咖啡機， 以「德國工藝，智能體驗」的品牌訴求與外界溝通，未來將化身咖啡愛好者的智慧專屬咖啡師。

全新AXION聲控智慧咖啡機不僅擁有金屬外觀，有型出色，是打造居家新美學，不可或缺的精品，功能上亦非常多元、實用，且操作簡單，消費者不僅能一鍵完成磨豆、沖煮等流程，舒適享受咖啡時光，還能透過「AXION」APP以及綁定Google Home，通過Google智慧音箱語音來進行互動，雙管齊下，讓消費者使用更便捷，隨時來一杯濃醇香咖啡。也就是說，民眾未來使用AXION聲控智慧咖啡機，只要「出一張嘴」、「滑滑手指」，就能輕鬆實現高科技懶人生活。

憶聲電子與電商通路MOMO平台為長期合作夥伴，此次全新AXION聲控智慧咖啡機已於1月20日起於MOMO通路上販售。

(工商 )