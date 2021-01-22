點對點數位加密「貨幣」比特幣(Bitcoin)無疑是2021年開年表現最佳資產之一，但有交易部落格報告暗示，近期交易中存在大量「雙重購買」，即用比特幣再回購比特幣，而非實際注資任何法定貨幣來購買，消息讓比特幣在過去24小時內跳水近15％，台灣時間今(22)日上午8時29分跌至每枚29577.73美元，是1月4日來首度跌破3萬美元大關。

全球大型外匯平台交易商萬達(Oanda)資深市場分析師莫亞(Edward Moya)說：「如果真的出現雙重購買，現在市場無限買入、還有對比特幣能提供穩定形式交易的信念，都會被潑一大盆冷水。」不過，由於比特幣的加密與匿名特性，要證實存在雙重購買，可能需要更多證據，甚至得靠駭客找出。

有看法認為，去年10月後就未曾再出現的連2周下跌，是比特幣要突破之前最高近42000美元價位的必要修正。Gain資本集團分析師韋爾勒(Matthew Weller)稱，從圖表來看，市場只是在構築向上突破的型態，「想要突破原有的上升趨勢，可能需要更大幅度下跌。」他預測，比特幣跌回3萬美元以下後，下波高點會在5萬美元以上。

也有專家認為修正早該出現，因為大量投機者湧入，比特幣價格已經出現乖離。跨國銀行摩根大通(J. P. Morgan)策略師諾曼德(John Normand)、馬尼卡迪(Federico Manicardi)在周四(21日)聯名報告中寫到：「比特幣已經實現所有必備資產中史上最快價格上漲，目前價格遠高於生產成本，以至於回報率的向下平均值修正一直讓人擔心。」

今年開年以來比特幣走勢似乎應證了長期投資比特幣達人牛頓(Mark Newton)論點，他在去年12月底稱自己會在1至2周內清倉，然後觀望市場，比特幣長期投資者在今年第1季會有絕佳再進場抄底機會。

據交易平台coindesk數據，比特幣在美國東部時間1月8日創下史上最高41940美元價格，相較今日最低點，2周內跌幅高達29.48%。

(中時新聞網)