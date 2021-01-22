OVO首創整合追劇、看第四台與投影機的新型態概念產品「無框電視K1」，去年底甫開賣即於12月登上momo購物網智慧投影機銷售冠軍。看好投影機家用化商機，燦坤、特力屋等實體通路與OVO合作，打破過去市面智慧投影機全台只有零星幾家門市實機展示的慣例，一次共投入破紀錄70家門市讓民眾體驗賞玩，全台實體銷售據點達300家。

根據momo的智慧投影機銷售數據分析顯示，去年12月單月智慧投影機的銷售較同期成長高達53％，而OVO K1搶下不只智慧投影機銷售冠軍，更搶下整體投影機銷售第一。非常看好無框電視的商機，預計將可成為2021年智慧投影機商品銷售新動能。

隨著技術不斷演進，高亮度、高畫質的投影機價格不再高不可攀，新型態智慧投影機「無框電視」K1，不但有高亮高畫質投影效果，更較傳統商用投影機強化了音響系統，從傳統壽命數千小時的燈泡，升級壽命長達3萬小時的LED燈泡，再加上內建智慧電視系統，不需要外接電腦或手機，開機就可看電視頻道、Netflix、YouTube、LINE TV、friDay影音、myVideo、KKTV等網路影音內容。輕巧易攜，買一台就不用買電視和電視盒，家庭劇院走到哪、就看到哪。

燦坤、特力屋投入破紀錄70間門市實機展示，燦坤看好智慧投影機倍數成長。OVO創辦人吳有順表示，很高興燦坤、特力屋兩大通路看好智慧投影機的商機，願意投入破同類商品紀錄的70家門市資源做實機展示，象徵台灣「智慧投影機元年」的到來。

燦坤商品部總經理李經緯表示，現代人用手機追劇已經不滿足，還想要在大螢幕上欣賞，現在年輕人大多租屋或居住空間較小，多功能合一、不占空間的投影機更適合消費者需求，因此內建整合追劇、看第四台與投影顯示的智慧投影機逐漸興起，非常看好智慧投影機今年的銷售潛力，預估今年內建娛樂功能的智慧投影機業績上看倍數成長。

過年即將來臨，一台OVO K1「無框電視」智慧投影機不只可以追劇，還可以K歌、玩遊戲，輕便可攜，讓過年回老家、外出郊遊露營、朋友團聚，到哪裡都可輕鬆享受百吋劇院的影音娛樂。各大網購通路、燦坤及特力屋都買得到。

(工商 )