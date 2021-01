中國人民大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院副院長、國際關係學院教授王義桅22日在陸媒《環球時報》撰文指出,觀看風聲鶴唳下的拜登就職典禮,直觀感受是:川普時代結束了,但川普悖論開啟了:一個自詡讓美國再次偉大的總統,怎麼竟打破慣例不出席新總統就職典禮?一個自詡偉大、靠推特治國的總統,最後得到的卻是被推特等各大社交媒體平台封號?

王義桅直指,川普悖論背後其實是美國悖論。所謂美國悖論,就是成就美國霸權的也在損毀美國霸權。比如美元霸權讓美國贏得大量鑄幣稅和轉嫁債務權、金融制裁權,也導致美國產業空心化,造成鏽帶地區的美國人反對美國;造成產業資本與金融資本的對抗──華爾街要全球化,產業要本土化,政治地方化;造成華爾街與華盛頓對立,新移民與老移民對立,全球化失意者與得益者對立等等。

文章引述哈佛大學教授羅德里克提出「全球化的悖論」,告誡各國應該根據國情,選擇恰當方法推動全球化;要推行適度的全球化,充分發揮全球化的優勢。美國最大的優勢就是美元霸權,過度發揮就是濫用,帶來全球化悖論。

王義桅說明,為何濫用?因為以上帝的名義。美國人認為他們是上帝的唯一代言或者化身,認為自己永遠正確,歷史已經終結;還認為自己是可以糾偏的,現在的問題只是川普的問題,而其他國家尤其是他們不喜歡的一些國家的問題都是體制的問題。

這些觀念,讓他們總是看不見自身的問題,不搞真正的政治改革,或者根本就改不動。因為既被利益集團綁架了,又被宗教觀念與偏見綁架了,新技術又強化了這種綁架。這也是美國政治問題積重難返的根本原因。

王義桅認為,川普悖論、美國悖論只是百年未有之大變局寫照,帶來兩點啟示:

第一,任何制度和文明,都要像《大學》裡說的「苟日新,日日新,又日新」。都要不斷地改革和調整,適應新的環境變化,否則再先進的東西也會變成落後的、反動的東西。正如湯恩比曾言:「文明死於自殺,而非他殺。」各國都需要改革,各種文明都需要創新,都要與時俱進。

美國現在已經改不動了,所以出現了這麼多問題,將問題怪罪於中國或歸結於川普,都是諱疾忌醫,掩耳盜鈴。許多問題,在其他國家也不同程度存在,所以不能看笑話,還是親望親好、鄰望鄰好,希望美國能平靜下來。

第二,強調「以人民為中心」的治理觀。在美國前總統林肯所講的「of the people, by the people, for the people」(民有、民治、民享)之外,今天我們還要講的是in the people(跟人民在一起)、before the people(人民的先鋒隊)和after the people(做人民公僕)。同時,國際上強調人類命運共同體理念。國際社會不應是你死我活的鬥爭,而要強調命運與共。國內「以人民為中心」、世界層面構建人類命運共同體,這是中國提供給世界重要的中國智慧和中國方案。

(中時 )