中國人民大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院副院長、國際關係學院教授王義桅22日在陸媒《環球時報》撰文指出，觀看風聲鶴唳下的拜登就職典禮，直觀感受是：川普時代結束了，但川普悖論開啟了：一個自詡讓美國再次偉大的總統，怎麼竟打破慣例不出席新總統就職典禮？一個自詡偉大、靠推特治國的總統，最後得到的卻是被推特等各大社交媒體平台封號？

王義桅直指，川普悖論背後其實是美國悖論。所謂美國悖論，就是成就美國霸權的也在損毀美國霸權。比如美元霸權讓美國贏得大量鑄幣稅和轉嫁債務權、金融制裁權，也導致美國產業空心化，造成鏽帶地區的美國人反對美國；造成產業資本與金融資本的對抗──華爾街要全球化，產業要本土化，政治地方化；造成華爾街與華盛頓對立，新移民與老移民對立，全球化失意者與得益者對立等等。

文章引述哈佛大學教授羅德里克提出「全球化的悖論」，告誡各國應該根據國情，選擇恰當方法推動全球化；要推行適度的全球化，充分發揮全球化的優勢。美國最大的優勢就是美元霸權，過度發揮就是濫用，帶來全球化悖論。

王義桅說明，為何濫用？因為以上帝的名義。美國人認為他們是上帝的唯一代言或者化身，認為自己永遠正確，歷史已經終結；還認為自己是可以糾偏的，現在的問題只是川普的問題，而其他國家尤其是他們不喜歡的一些國家的問題都是體制的問題。

這些觀念，讓他們總是看不見自身的問題，不搞真正的政治改革，或者根本就改不動。因為既被利益集團綁架了，又被宗教觀念與偏見綁架了，新技術又強化了這種綁架。這也是美國政治問題積重難返的根本原因。

王義桅認為，川普悖論、美國悖論只是百年未有之大變局寫照，帶來兩點啟示：

第一，任何制度和文明，都要像《大學》裡說的「苟日新，日日新，又日新」。都要不斷地改革和調整，適應新的環境變化，否則再先進的東西也會變成落後的、反動的東西。正如湯恩比曾言：「文明死於自殺，而非他殺。」各國都需要改革，各種文明都需要創新，都要與時俱進。

美國現在已經改不動了，所以出現了這麼多問題，將問題怪罪於中國或歸結於川普，都是諱疾忌醫，掩耳盜鈴。許多問題，在其他國家也不同程度存在，所以不能看笑話，還是親望親好、鄰望鄰好，希望美國能平靜下來。

第二，強調「以人民為中心」的治理觀。在美國前總統林肯所講的「of the people, by the people, for the people」（民有、民治、民享）之外，今天我們還要講的是in the people（跟人民在一起）、before the people（人民的先鋒隊）和after the people（做人民公僕）。同時，國際上強調人類命運共同體理念。國際社會不應是你死我活的鬥爭，而要強調命運與共。國內「以人民為中心」、世界層面構建人類命運共同體，這是中國提供給世界重要的中國智慧和中國方案。

(中時 )