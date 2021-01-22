美國疫情爆發之初，多次向當時的川普政府提出警告的美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci），因其防疫方針屢次與川普不合，甚至引起川普政府官員聯手圍剿。不過自川普卸任、新總統拜登就職後，佛奇首次公開表示「總算能自由地針對疫情表達意見了」。

據美媒《NBC》報導，在拜登上任後，現任美國國家過敏和傳染病研究所所長的佛奇首次在記者會上表示，新政府對於疫情將會完全透明、公開且誠實，「你能表達你所知的想法、證據在哪以及相關科學證據，這就是某種自由的感覺」。

佛奇表示，在記者會之前他先與拜登交談了15分鐘，討論了要如何在表達疫情資訊時如何完全基於科學與證據之上，「新政府一項新方針就是，如果你不知道問題就別瞎猜，就說你不知道答案」。另外有別於川普在最後任期的幾個月中完全停辦白宮疫情記者會，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也強調，佛奇與其他的公衛專家會定期說明疫情現況。

一年前，佛奇在美國疫情爆發之初就加入白宮防疫工作小組，但川普經常散播關於疫情的假訊息，如稱「疫情很快就結束」，其內容與佛奇與其他專家所提出的警告，也就是要求政府必須對疫情嚴肅看待背道而馳；而討厭戴口罩的川普，最終也在2020年10月確診。

疫情在美爆發的早期階段，佛奇一開始仍經常與川普一同出現在疫情簡報記者會上，但以連任考量為主的川普，在記者會上多半是自誇其防疫工作，這反讓多次嘗試要指出川普錯誤之處的佛奇處境艱難，而川普政府內部也屢次傳出要開除佛奇的傳聞，川普甚至在去年11月大選前夕向選民喊話「關於開除佛奇，讓我等到大選過後再說」，暗示他一旦連任有可能要佛奇走人。

(中時新聞網)