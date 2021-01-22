衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，包括醫護、家屬、看護在內共10人染疫、隔離數百人，嚴重衝擊院內人力，留守醫護甚至因醫院曝光、美食街歇業，面臨叫不到便當的窘境。正忠排骨飯義不容辭，董事長下令連續5天、每天送300個便當到部桃，力挺防疫第一線。

「你們來守護台灣，我們來守護你們！」正忠排骨飯中壢店昨送出300個便當，支援近來成為全國焦點的部立桃園醫院。部桃因美食街已歇業，加上隔離人數眾多，無法跨部門統整餐點，且時機敏感，一度叫不到便當。

正忠排骨飯霸氣出面，規劃連續5天、每天送300個便當，讓身處防疫第一線的部桃醫護人員填飽肚子。正忠在臉書分享照片，還附上手寫卡片，由衷感謝防疫辛勞，醫護人員對正忠雪中送炭的義舉，點滴在心頭。

網友大讚，「謝謝超有愛心的店家，適時伸出援手」、「這時候真的要全民力挺，用新台幣讓挺醫護的店家下架」、「正忠好樣的」。

有網友回憶，去年3月疫情緊張時，台中榮總向正忠排骨飯某分店訂便當，卻被拒絕外送到醫院，引起社會憤慨。正忠事後出面道歉，捐出100萬元防疫。對照今日態度，不可同日而語。

網友誇正忠終於洗白了，「知錯能改」、「有了去年的教訓，今年主動力挺」、「比很多袖手旁觀的店家好多了」。

(中時新聞網)