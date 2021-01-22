美國總統拜登除了要翻轉川普政府的眾多政策，還要就新政研擬防禦策略，以面對無可避免的法律挑戰。而他20日任命普莉洛格（Elizabeth Prelogar）擔任司法部代理總檢察長，以代表政府面對聯邦最法院，扛下相關的龐大工作量。
據CNN新聞網21日報導，在正常狀況下，當人民選出不同黨的政府時，司法部副部長就要扮演關鍵角色，在某些議題上負責一連串可能的翻轉。而隨著拜登接任，所需要翻轉的工作量可能大如海嘯。
例如，司法部總檢察長可能必須知會最高法院，就充滿爭議的「平價醫療法」（Affordable Care Act）告知拜登政府的新立場。此外，她也將負責挑戰川普引發爭議的政策，其中有部分拜登政府可能在最高法院裁決前，就會設法加以撤銷。而在川普任內，總檢察長辦公室特別積極捍衛他在移民，宗教和墮胎等敏感關鍵議題的政策。
傳統上，總檢察長通常會代表美國政府，在最高法院闡述立場。而在過渡期間，普莉洛格將置身前線。她畢業於哈佛法學院，俄文流利，曾在前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查俄羅斯干預2016年美國大選案中擔任顧問。
(中時新聞網)
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