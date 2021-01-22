桃園市衛生局昨驚傳2名疫調人員疑發燒，整棟樓清空全面大消毒，逾百位同仁帶著隨身衣物和包包聚集在衛生局大門外，畫面相當驚人，而桃園市長鄭文燦今早則證實，確實有2人出現發燒的現象。桃園衛生局長王文彥表示，目前初步採檢與二採結果皆為陰性。

桃園市長鄭文燦今早記者會受訪時提到，衛生局陸續有三位同仁隔離，其中有2人出現發燒的現象，第一時間已送去隔離，昨衛生局消毒是為了確保同仁安全，但其實一直以來都有進行消毒作業，確定的採檢狀況仍待衛生局統一說明。

桃園市衛生局昨下午3點多，將內部全部清空，整棟樓大消毒，所有工作人員被趕到戶外，放眼望去超過百人擠在道路及一旁的廣場，畫面引人側目。加上外傳有2名疫調人員發燒，讓內部人員也很擔憂。

據了解，這2名同仁從事疫情防治相關事務，與確診者有較長時間接觸，雖都有穿著隔離衣，但仍因有症狀，被開立居家隔離通知單，另1人則是自主健康管理，而2人初步採檢結果都是陰性，持續監控中。衛生局今公布二採結果，也是陰性。

(中時新聞網)